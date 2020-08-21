ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса

Создание вакцины от коронавируса не приведёт к немедленному завершению пандемии заболевания, на победу над CoViD-19 уйдёт не один год. Об этом заявил на пресс-конференции в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

— У нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года, — сказал он.

Гебреисус вместе с тем считает, что вакцина станет жизненно важным инструментом борьбы с коронавирусом. Он также заметил, что медицине ещё далеко не всё известно о долговременных последствиях CoViD-19.