Ярославский губернатор поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в многоэтажке

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В работе на месте взрыва и обрушения в многоэтажном доме в Ярославле задействуют все экстренные службы города. Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Дмитрий Миронов.
— Поручил правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города, — написал глава области во "ВКонтакте".
Миронов подчеркнул, что пострадавшим в результате взрыва будет оказана вся необходимая помощь. Приоритетной остаётся версия о хлопке газа, но обстоятельства и точные причины случившегося установит следствие.
Под завалами обрушившегося дома в Ярославле могут находиться женщина и ребёнокСостояние трёх пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести.
Как уже сообщал Лайф, хлопок газа произошёл в одной из квартир в доме № 5 по улице Батова в Ярославле. В результате взрыва рухнули перекрытия со второго по пятый этаж. По предварительным данным МЧС, погиб один человек, ещё трое пострадали.