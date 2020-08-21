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Ярославский губернатор поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в многоэтажке

Дмитрий Миронов также поручил принять все необходимые меры по эвакуации жильцов.

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Видео © LIFE

В работе на месте взрыва и обрушения в многоэтажном доме в Ярославле задействуют все экстренные службы города. Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Дмитрий Миронов.

Поручил правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города, — написал глава области во "ВКонтакте".

Миронов подчеркнул, что пострадавшим в результате взрыва будет оказана вся необходимая помощь. Приоритетной остаётся версия о хлопке газа, но обстоятельства и точные причины случившегося установит следствие.

Под завалами обрушившегося дома в Ярославле могут находиться женщина и ребёнок

Состояние трёх пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести.

Как уже сообщал Лайф, хлопок газа произошёл в одной из квартир в доме № 5 по улице Батова в Ярославле. В результате взрыва рухнули перекрытия со второго по пятый этаж. По предварительным данным МЧС, погиб один человек, ещё трое пострадали.

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