СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в Ярославле

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По факту взрыва в десятиэтажном жилом доме на улице Батова в Ярославле возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека". Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, — рассказали в управлении.