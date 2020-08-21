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СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в Ярославле

На данный момент известно об одном погибшем и трёх пострадавших.

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Видео © LIFE

По факту взрыва в десятиэтажном жилом доме на улице Батова в Ярославле возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека". Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, — рассказали в управлении.

Ярославский губернатор поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в многоэтажке

Дмитрий Миронов также поручил принять все необходимые меры по эвакуации жильцов.

По последним данным, в результате хлопка газа в ярославской десятиэтажке погиб один человек, трое пострадали. Разбор завалов на месте ЧП ещё ведётся, поэтому цифры могут меняться. По некоторым данным, под обломками могут находиться женщина и ребёнок.

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