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"Меня унесло к окну". Свидетельница рассказала о взрыве в жилом доме в Ярославле

Сначала девушка увидела бежавшую на улицу толпу, а уже потом поняла причину.

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Видео © LIFE

В момент взрыва в жилом многоэтажном доме в Ярославле полы начали вибрировать даже в квартирах, расположенных далеко от эпицентра. Одна из жительниц дома рассказала Лайфу, что сначала не поняла причину мощного звука и сотрясения здания.

Меня унесло к окну от взрыва, даже по полу вибрация [прокатилась]. Вышла, смотрю — тут такое, – вспоминает собеседница Лайфа.

После этого женщина начала звонить в МЧС. Правда, в тот момент телефон спасателей просто разрывался от количества звонков. На место происшествия они приехали спустя всего пять минут и сразу приступили к тушению пожара и разбору завалов.

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На данный момент известно об одном погибшем и трёх пострадавших.

По последним данным, в результате хлопка газа в ярославской десятиэтажке погиб один человек, трое пострадали. Разбор завалов на месте ЧП ещё ведётся, поэтому цифры могут меняться. По некоторым данным, под обломками могут находиться женщина и ребёнок.

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