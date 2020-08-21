"Меня унесло к окну". Свидетельница рассказала о взрыве в жилом доме в Ярославле

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В момент взрыва в жилом многоэтажном доме в Ярославле полы начали вибрировать даже в квартирах, расположенных далеко от эпицентра. Одна из жительниц дома рассказала Лайфу, что сначала не поняла причину мощного звука и сотрясения здания.
— Меня унесло к окну от взрыва, даже по полу вибрация [прокатилась]. Вышла, смотрю — тут такое, – вспоминает собеседница Лайфа.
После этого женщина начала звонить в МЧС. Правда, в тот момент телефон спасателей просто разрывался от количества звонков. На место происшествия они приехали спустя всего пять минут и сразу приступили к тушению пожара и разбору завалов.
СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в ЯрославлеНа данный момент известно об одном погибшем и трёх пострадавших.
По последним данным, в результате хлопка газа в ярославской десятиэтажке погиб один человек, трое пострадали. Разбор завалов на месте ЧП ещё ведётся, поэтому цифры могут меняться. По некоторым данным, под обломками могут находиться женщина и ребёнок.