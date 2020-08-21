"Как начался пожар, ещё один этаж обрушился". Очевидцы рассказали о взрыве газа в жилом доме в Ярославле

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Один из очевидцев взрыва в жилом многоэтажном доме в Ярославле рассказал Лайфу, что был у этого здания именно в момент происшествия. Он сообщил, что взрывной волной его буквально оглушило.
— Дальше я начал смотреть с внутреннего двора, что произошло. Увидел всего два выбитых окна и подумал, что ничего страшного. В итоге прибежал мужчина, говорит, там сзади ещё хуже, — заявил молодой человек.
При взрыве газа в жилом доме в Ярославле выбило окна в соседних зданиях — видеоРанее сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек.
По словам свидетеля, когда он обошёл дом, то увидел, что три этажа были обрушены. Он отметил, что после этого началось самое страшное, потому что начался пожар, однако очень быстро приехали спасатели, которым удалось справиться с огнём.
— Лично мои опасения были: если бы пожарные приехали чуть позже, то весь дом мог бы взорваться, — уточнил очевидец.
Кроме того, он добавил, что после того, как начался пожар в доме, обрушился ещё один этаж здания.
Другой очевидец происшествия рассказал Лайфу, что многие люди, которые стояли во дворе, плакали и переживали.
"Меня унесло к окну". Свидетельница рассказала о взрыве в жилом доме в ЯрославлеСначала девушка увидела бежавшую на улицу толпу, а уже потом поняла причину.
Напомним, хлопок газа произошёл в одной из квартир в доме № 5 по улице Батова в Ярославле. В результате взрыва рухнули перекрытия со второго по пятый этаж. По предварительным данным МЧС, погиб один человек, трое пострадали. По факту происшествия СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, он также распорядился задействовать все экстренные службы города. По словам главы региона, пострадавшим в результате взрыва будет оказана вся необходимая помощь. Приоритетной остаётся версия о хлопке газа, но обстоятельства и точные причины случившегося установит следствие.