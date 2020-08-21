В Сети опубликовали видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Видео © VK / ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!

В Сети появилась видеозапись с камер наблюдения, которая запечатлела момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле, в результате которого погиб один человек.

На опубликованных кадрах не видно самого взрыва, однако можно наблюдать, как после сильного хлопка на землю начали падать различные предметы, в том числе элементы конструкции здания.