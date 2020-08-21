Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Сети опубликовали видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Напомним, в результате трагедии погиб один человек.

281

Видео © VK / ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!

В Сети появилась видеозапись с камер наблюдения, которая запечатлела момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле, в результате которого погиб один человек.

"Как начался пожар, ещё один этаж обрушился". Очевидцы рассказали о взрыве газа в жилом доме в Ярославле

По словам свидетелей, люди, которые стояли во дворе, плакали и переживали.

На опубликованных кадрах не видно самого взрыва, однако можно наблюдать, как после сильного хлопка на землю начали падать различные предметы, в том числе элементы конструкции здания.

Лайф снял с коптера последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле

По предварительным данным, под завалами может находиться ребёнок.

Гулявшие на детской площадке местные жители были сильно напуганы из-за взрыва и начали разбегаться в разные стороны. На площадке же осталась только мама со своим маленьким сыном, который в момент взрыва был на качелях.

Выбор редакции

Loading...