В Сети опубликовали видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Видео © VK / ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!
В Сети появилась видеозапись с камер наблюдения, которая запечатлела момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле, в результате которого погиб один человек.
"Как начался пожар, ещё один этаж обрушился". Очевидцы рассказали о взрыве газа в жилом доме в ЯрославлеПо словам свидетелей, люди, которые стояли во дворе, плакали и переживали.
На опубликованных кадрах не видно самого взрыва, однако можно наблюдать, как после сильного хлопка на землю начали падать различные предметы, в том числе элементы конструкции здания.
Лайф снял с коптера последствия взрыва газа в жилом доме в ЯрославлеПо предварительным данным, под завалами может находиться ребёнок.
Гулявшие на детской площадке местные жители были сильно напуганы из-за взрыва и начали разбегаться в разные стороны. На площадке же осталась только мама со своим маленьким сыном, который в момент взрыва был на качелях.