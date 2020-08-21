Рома Жуков сыграл свадьбу с директором конкурса красоты "Мисс Подмосковье"

Российский исполнитель Рома Жуков, которого многие знают по песне "Я люблю вас, девочки", женился на директоре конкурса красоты "Мисс Подмосковье" Ольге Илларионовой. Об этом сообщают Дни.ру.
Торжественное мероприятие проходит в одном из ресторанов Подмосковья. На свадьбу пара пригласила около 100 гостей, в том числе звёзд российского шоу-бизнеса.
— Мы пригласили Настю Волочкову, Маргариту Суханкину, Серёжу Зверева, Сергея Васюту, но они, к сожалению, не смогли приехать — отправили поздравление. Приедет Шура, Сергей Чумаков, Дана Борисова и многие другие, — отметил Жуков.
Стоит отметить, что молодожёны познакомились, когда певец ещё был женат на бывшей супруге Елене. Была информация, что Жуков закрутил роман с Илларионовой ещё будучи в браке, однако артист всячески опровергает эти слухи. Он уверяет, что начал встречаться с Ольгой только после расставания с женой.