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Рома Жуков сыграл свадьбу с директором конкурса красоты "Мисс Подмосковье"

Отмечается, что молодожёны познакомились, когда артист ещё был женат на бывшей супруге Елене.

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Фото © Instagram / zhukovroma_official

Российский исполнитель Рома Жуков, которого многие знают по песне "Я люблю вас, девочки", женился на директоре конкурса красоты "Мисс Подмосковье" Ольге Илларионовой. Об этом сообщают Дни.ру.

Торжественное мероприятие проходит в одном из ресторанов Подмосковья. На свадьбу пара пригласила около 100 гостей, в том числе звёзд российского шоу-бизнеса.

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Мы пригласили Настю Волочкову, Маргариту Суханкину, Серёжу Зверева, Сергея Васюту, но они, к сожалению, не смогли приехать — отправили поздравление. Приедет Шура, Сергей Чумаков, Дана Борисова и многие другие, — отметил Жуков.

Стоит отметить, что молодожёны познакомились, когда певец ещё был женат на бывшей супруге Елене. Была информация, что Жуков закрутил роман с Илларионовой ещё будучи в браке, однако артист всячески опровергает эти слухи. Он уверяет, что начал встречаться с Ольгой только после расставания с женой.

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