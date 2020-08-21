В Ярославле ввели режим ЧС городского уровня после взрыва газа в жилом доме

После взрыва газа в жилом доме на улице Батова в Ярославле, в результате которого погиб один человек, был введён режим ЧС городского уровня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, передаёт ТАСС.
Лайф снял с коптера последствия взрыва газа в жилом доме в ЯрославлеПо предварительным данным, под завалами может находиться ребёнок.
— Объявлена ЧС городского уровня, реагируют силы и средства областной территориальной подсистемы РСЧС, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент на месте происшествия проводятся поисково-спасательные работы, оказывается оперативная помощь всем, кто в ней нуждается.
При взрыве газа в жилом доме в Ярославле выбило окна в соседних зданиях — видеоРанее сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек.
Напомним, хлопок газа произошёл в квартире дома № 5 по улице Батова в Ярославле. В результате взрыва обрушились перекрытия со второго по пятый этаж, по данным МЧС, погиб один человек. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека".