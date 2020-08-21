В Ярославле ввели режим ЧС городского уровня после взрыва газа в жилом доме

После взрыва газа в жилом доме на улице Батова в Ярославле, в результате которого погиб один человек, был введён режим ЧС городского уровня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, передаёт ТАСС.

— Объявлена ЧС городского уровня, реагируют силы и средства областной территориальной подсистемы РСЧС, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент на месте происшествия проводятся поисково-спасательные работы, оказывается оперативная помощь всем, кто в ней нуждается.