"Севилья" обыграла "Интер" в финале Лиги Европы и установила рекорд турнира

⚪️🔴 Six finals, six wins for Sevilla in the UEL 🏆👏#UELfinal pic.twitter.com/hWoqB4FUyA— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020
Испанская "Севилья" в шестой раз в своей истории стала победителем Лиги Европы УЕФА. В финальном матче подшефные Юлена Лопетеги переиграли миланский "Интер" со счётом 3:2.
"Севилья" совершила камбэк в матче с "Манчестер Юнайтед" и вышла в финал Лиги ЕвропыСоперником испанского клуба станет либо итальянский "Интер", либо донецкий "Шахтёр".
Счёт в дебюте встречи открыл бельгийский нападающий "Интера" Ромелу Лукаку. Однако андалусийцы ещё до перерыва ответили точными ударами Люка де Йонга. Впрочем, и чёрно-синие в первом тайме сумели забить ещё — отличился Диего Годин. Решающий мяч в ворота соперников отправил Диего Карлос.
Фото © Instagram / sevillafc
"Севилья" таким образом стала рекордсменом по числу побед в турнире. Добавим, что на втором месте по этому показателю вместе ещё с рядом команд расположился "Интер", которому второй по значимости европейский клубный трофей покорялся трижды.