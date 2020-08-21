"Севилья" обыграла "Интер" в финале Лиги Европы и установила рекорд турнира

⚪️🔴 Six finals, six wins for Sevilla in the UEL 🏆👏#UELfinal pic.twitter.com/hWoqB4FUyA — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020

Испанская "Севилья" в шестой раз в своей истории стала победителем Лиги Европы УЕФА. В финальном матче подшефные Юлена Лопетеги переиграли миланский "Интер" со счётом 3:2.

Счёт в дебюте встречи открыл бельгийский нападающий "Интера" Ромелу Лукаку. Однако андалусийцы ещё до перерыва ответили точными ударами Люка де Йонга. Впрочем, и чёрно-синие в первом тайме сумели забить ещё — отличился Диего Годин. Решающий мяч в ворота соперников отправил Диего Карлос.

Фото © Instagram / sevillafc