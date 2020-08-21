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"Севилья" обыграла "Интер" в финале Лиги Европы и установила рекорд турнира

Уже по ходу первого тайма команды дважды поразили ворота друг друга.

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Испанская "Севилья" в шестой раз в своей истории стала победителем Лиги Европы УЕФА. В финальном матче подшефные Юлена Лопетеги переиграли миланский "Интер" со счётом 3:2.

"Севилья" совершила камбэк в матче с "Манчестер Юнайтед" и вышла в финал Лиги Европы

Соперником испанского клуба станет либо итальянский "Интер", либо донецкий "Шахтёр".

Счёт в дебюте встречи открыл бельгийский нападающий "Интера" Ромелу Лукаку. Однако андалусийцы ещё до перерыва ответили точными ударами Люка де Йонга. Впрочем, и чёрно-синие в первом тайме сумели забить ещё — отличился Диего Годин. Решающий мяч в ворота соперников отправил Диего Карлос.

Фото © Instagram / sevillafc

"Севилья" таким образом стала рекордсменом по числу побед в турнире. Добавим, что на втором месте по этому показателю вместе ещё с рядом команд расположился "Интер", которому второй по значимости европейский клубный трофей покорялся трижды.

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