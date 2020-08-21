Капитана "Манчестер Юнайтед" арестовали за драку с туристами в Греции

Полиция Греции взяла под арест капитана английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра. Находясь в отпуске на острове Миконос, игрок вступил в конфликт с английскими туристами возле местного бара. Стычку попыталась предотвратить полиция, но Магуайр отказался подчиняться, за что и угодил в полицейский участок, сообщает греческий портал Protothema.
Других участников драки тоже доставили в участок. Что послужило причиной конфликта, пока не известно. "Манчестер Юнайтед" подтвердил информацию о задержании своего капитана, заявив, что игрок сотрудничает со следствием.