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Капитана "Манчестер Юнайтед" арестовали за драку с туристами в Греции

27-летний футболист отказался повиноваться полиции.

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Фото © Twitter / HarryMaguire93

Полиция Греции взяла под арест капитана английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра. Находясь в отпуске на острове Миконос, игрок вступил в конфликт с английскими туристами возле местного бара. Стычку попыталась предотвратить полиция, но Магуайр отказался подчиняться, за что и угодил в полицейский участок, сообщает греческий портал Protothema.

Других участников драки тоже доставили в участок. Что послужило причиной конфликта, пока не известно. "Манчестер Юнайтед" подтвердил информацию о задержании своего капитана, заявив, что игрок сотрудничает со следствием.

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