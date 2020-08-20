Роналду и Златан уже ждут. Миранчука хочет вся Италия, а он всё сидит в паровозе

Будущее Алексея Миранчука — главный трансферный вопрос этого лета. Он всегда считался талантливым футболистом и привлекал внимание других клубов, но так близко к отъезду из "Локомотива" не был ещё никогда. За полузащитником буквально выстроилась очередь из итальянских команд, которые желают видеть молодого игрока в своих рядах. А сам Алексей только подогревает интерес своей игрой: на его счету девять голов и одна результативная передача в 12 матчах после карантинной паузы. Миранчук настолько крут, что в главном футбольном инстаграм-аккаунте мира его даже сравнивают с Зинедином Зиданом!

Увести Миранчука из "Локо" долгое время пытались "Рубин", "Спартак" и, конечно, "Зенит", но после перформанса в Лиге чемпионов и вдохновенной игры после карантина уровень претендентов существенно вырос, и Алексей вот-вот должен подписать контракт с новым клубом. Но с каким?

"Ювентус" — не потеряться в суперклубе

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Плюсы для Миранчука: поиграть с Криштиану Роналду и выиграть трофеи. Плюсы для "Ювентуса": заменить Пауло Дибалу.

Первым итальянским клубом, который всерьёз заинтересовался Миранчуком, был туринский "Ювентус". Сработал "эффект Роналду": Криш оказался в "старой синьоре" после того, как удачно сыграл против неё в Лиге чемпионов. Алексею тоже это удалось: в двух матчах против "Юве" осенью прошлого года он забил два гола.

Боссы туринцев тут же обратили внимание на талантливого парня и мгновенно попытались договориться с "Локомотивом" о трансфере. Увы, не срослось, но интерес к Миранчуку сохранился. Более того, примеру "Ювентусу" последовала чуть ли не вся Италия. Сейчас бьянконери остаются тёмной лошадкой в гонке за футболистом и не проявляют особой инициативы. Стоит ли самому Алексею рваться в "Ювентус"? Вряд ли. Конечно, это самый статусный клуб из тех, кто проявляет к нему реальный интерес, но как раз поэтому его перспективы там весьма туманны.

Поиграть с Криштиану Роналду (хотя бы в двусторонних матчах на тренировках) — это, конечно, круто, но вот попадания в стартовый состав Миранчуку никто не гарантирует. Оказавшись в "Юве", он почти наверняка выиграет несколько трофеев, но, возможно, существенно регрессирует как футболист, если останется без игровой практики. Предсказать, каким будет "Ювентус" в новом сезоне, практически невозможно, потому что после поражения в Лиге чемпионов туринцы пошли на крайние меры: уволили Маурицио Сарри и назначили главным тренером Андреа Пирло, который на этой должности не проработал и дня.

Поэтому сейчас все гадают: кто из футболистов останется в клубе, а кто уйдёт, какие будут трансферы и по какой схеме собирается играть Пирло. Если залететь в клуб в период перестройки, можно как выиграть, так и проиграть. Например, по слухам, Пирло собирается избавиться от Пауло Дибалы и Миранчук в теории мог бы его заменить, но, если аргентинец останется, вряд ли россиянину светит выходить в старте в ключевых играх.

"Милан" — подружиться с Ибрагимовичем

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Плюсы для Миранчука: научиться уму-разуму у Златана Ибрагимовича. Плюсы для "Милана": получить классного подносчика снаряда для форвардов.

Согласно последним инсайдам, именно "Милан" ближе всех к покупке Миранчука. Россонери готовы выложить за россиянина 10–15 миллионов евро. Сам футболист вроде бы тоже не против: он хочет оказаться в именитом клубе, а по количеству побед в Лиге чемпионов круче миланцев только мадридский "Реал". Вариант выглядит не таким страшным, как "Ювентус", потому что нынешний "Милан" всё ещё далёк от своего лучшего состояния и находится в поиске своей игры, но при этом в последние месяцы сделал невероятный скачок вперёд.

Если взглянуть на статистику, то кажется, что "Милан" и Миранчук буквально созданы друг для друга. Алексей — с отрывом лучший футболист России после карантина, красно-чёрные — лучший клуб Италии после возобновления чемпионата. Если первую часть сезона россонери откровенно провалили, то во второй выдали просто нереальный перформанс, не проиграв вообще ни одного матча и победив мощных "Ювентус", "Лацио" и "Рому". При этом играл "Милан" едва ли не в лучший футбол в Европе: 38-летний Ибрагимович обрёл десятую молодость, Чалханоглу вспомнил времена "Байера", Доннарумма превратился в Буффона.

В концовке сезона Серии А было только и разговоров: ах, если бы "Милан" играл так весь сезон. Совсем скоро начнётся новый, команда на эмоциональном подъёме, Ибрагимович вроде как остаётся, главный тренер тоже свой пост сохранил. Казалось бы, пора возрождать былое величие! Но скепсиса вокруг будущего клуба тоже полно. Эксперты считают, что удачная серия была лишь кратковременной вспышкой, и на длинной дистанции команда снова вернётся к средненьким результатам.

Вопрос примерно тот же, что с "Ювентусом": а как Миранчук почувствует себя в этой атмосфере? За место в основном составе придётся яростно биться, ведь молодых креативщиков впереди у "Милана" хватает: Чалханоглу, Кастильехо, Салемакерс, которые и сами-то выходят на поле не всегда. Или вдруг план главного тренера пойдёт прахом, и вся система посыплется? С другой стороны, пока в команде такой харизматичный вожак, как Златан, надежда на светлое будущее всегда есть. Ибрагимович всё ещё остаётся мощным нападающим, который и забивает голы, и отдаёт передачи, но при этом уже стал "дядькой", который учит жизни молодых футболистов. Рашфорд, Погба, Леан и тот же Чалханоглу не раз говорили, что многому научились у шведа и выросли как футболисты, играя рядом с ним. Для Миранчука это уникальный шанс, который нельзя упускать.

"Аталанта" — идеальный трамплин для прогресса

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Плюсы для Миранчука: самая играющая команда Европы — лучший плацдарм для развития. Плюсы для "Аталанты": замена стареющему лидеру Йосипу Иличичу.

Все, кто хотя бы краем глаза смотрел футбол в этом году, прекрасно понимают, что "Аталанта" — самый классный вариант для Алексея Миранчука. Бергамаски ещё пять лет назад болтались возле зоны вылета, а сейчас превратились в самый забивающий и самый играющий клуб Европы. Главный тренер Джан Пьеро Гасперини сумел превратить скромный клуб из провинциального города в настоящую машину, которая не просто побеждает регулярно, а делает это красиво. В прошедшем сезоне чёрно-синие выиграли бронзу чемпионата Италии, едва не обставив "Интер" и "Ювентус" и наколотив 98 голов, и впервые в своей истории добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Кроме того, пример "Аталанты" доказывает, что если игрок достаточно талантлив, то в этом клубе он точно заиграет — и не важно, где он выступал прежде. Яркий пример — хорват Марио Пашалич, который оказался не нужен "Спартаку", в Бергамо превратился в системообразующего игрока. Ещё одна мотивирующая история для Миранчука — переход украинца Руслана Малиновского, который в этом сезоне забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи, хотя до этого играл в скромном бельгийском "Генке".

"Аталанта" — это новая мастерская по огранке молодых бриллиантов, и сам факт, что клуб настолько заинтересован в Миранчуке — это уже большое признание. Лидеры команды не молодеют, и Гасперини готов охотно вливать новую кровь. В случае перехода Миранчука получится ещё и красивая история: русский и украинец не просто окажутся в одном клубе, а будут вместе играть в атаке.

Алексей, твоя остановочка!

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У Миранчука европейского опыта к 24 годам просто завались: тут и чемпионат России, и Лига чемпионов, и даже чемпионат мира. Таланта у Алексея тоже явно не меньше. Вопрос лишь в том, готов ли он адски пахать ради собственного прогресса. Судя по всему, готов, в том числе и к переезду в Европу. Злую шутку с Миранчуком может сыграть разве что его добрая душа: он не требует ничего от "Локомотива" и доверил свою судьбу в руки боссов и агентов. В итоге за игрока требуют 20 миллионов евро, хотя в его контракте (который завершается в конце этого сезона) вроде как есть опция выкупа за восемь миллионов. Главное, чтобы это не помешало ему наконец-то сойти с паровоза и отправиться в новое путешествие.