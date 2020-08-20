Брату Хабиба нашли самого сильного соперника на Бойцовском острове

Несмотря на все предостережения специалистов о надвигающейся второй волне коронавируса, спортиндустрия и в частности мир смешанных единоборств возвращаются к своему обычному состоянию. Флагман ММА компания Ultimate Fighting Championship анонсировала несколько интересных поединков, в том числе и с участием российских спортсменов, намеченных на ближайшую осень.

Двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов (12-0-0) готов дебютировать в сильнейшей лиге планеты с третьей попытки.

Изначально 24-летний дагестанец должен был встретиться в клетке с Хантером Азуром, затем соперник поменялся на Натаниэля Вуда. Но, увы, смерть дяди Умара Абдулманапа Нурмагомедова внесла свои коррективы в планы бойца, которому пришлось отказаться от поездки на Бойцовский остров в минувшем месяце.

24 октября молодой боец всё же готов будет выступить в Абу-Даби вместе со своим звёздным кузеном. В качестве соперника Умару предложен популярный спортсмен из Казахстана, чемпион организации М-1 Сергей Морозов (16-4-0). 31-летний атлет идёт на победной серии из пяти поединков, а его последнее поражение датировано 22 февраля 2018 года. В тот вечер Морозов уступил в чемпионском бою другому бойцу UFC Мовсару Евлоеву. Без преувеличения можно отметить, что первый поединок в восьмиугольнике выглядит на бумаге самым сложным в карьере Нурмагомедова. Каким он получится на деле, узнаем в середине осени.

Также на шоу UFC 254 в ОАЭ выступит ещё один представитель команды Хабиба Ислам Махачев (18-1-0). Как анонсировал Нурмагомедов в рамках своей недавней пресс-конференции, соперником Ислама станет боец, в отношении которого можно использовать многозначное слово "вау". Речь о 35-летнем бразильце Рафаэле дос Аньосе, которого Орёл побил в 2014 году.