"Хабиб обязательно будет". Камил Гаджиев рассказал Лайфу о турнире памяти Нурмагомедова-старшего

В память об известном российском тренере и специалисте ММА Абдулманапе Нурмагомедове в Москве 9 сентября будет проведён совместный турнир промоутерских компаний Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship. Как сообщал Лайф ранее, в ходе шоу будут проведены три титульных поединка, а кульминацией вечера станет бой между звездой российского ММА Владимиром Минеевым и действующим чемпионом GFC в среднем весе из Казахстана Дауреном Ермековым. В эксклюзивном интервью Лайфу президент FNG Камил Гаджиев рассказал о подробностях мемориала.

— Камил, расскажите о хедлайнерах турнирах. Может, будут специальные гости? Приедет ли сам Хабиб?

— Самое интересное, наверное, что ждут любители ММА на этом турнире, это принципиальный поединок между Дауреном Ермековым и Владимиром Минеевым. Но визит Хабиба… Хабиб нечастый гость на различных турнирах по ММА. Здесь он обязательно будет, потому что турнир носит особенный статус. Турнир памяти его отца. Сам месседж памяти Абдулманапа Нурмагомедова — это то, что у нас такая возможность появилась и мы выполняем свой долг, отдавая дань одному из самых великих людей в индустрии смешанных единоборств.

— Камил, будет ли турнир памяти Абдулманапа открытым для болельщиков, смогут ли они присутствовать на трибунах?

— Да, турнир будет открытым для зрителей. Пятьдесят процентов зала будет заполнено любителями ММА, примерно это две с половиной тысячи зрителей. Если брать вместимость центра Ирины Винер-Усмановой, там на прошлом нашем турнире было пять тысяч зрителей, сейчас будет только половина. Но и это уже хорошая новость.

— В конце прошлого года стали активно появляться разговоры о необходимости проведения матчевой встречи между бойцами Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship. Увидим ли мы 9 сентября такое состязание или от идеи решили пока отказаться?

— Думаю, что матчевая встреча FNG-GFC сейчас неактуальна. Гораздо важнее сейчас объединение усилий, и на турнире 9 сентября мы будем с вами очевидцами этого. Будут бои представителей GFC, будут бои представителей FNG. Некоторые ребята выступают в обоих промоушенах. Кто-то, как говорится, против кого-то, кто-то за кого-то. Всё это уже носит условный характер. Это не матчевая встреча один промоушен против другого. Это объединение усилий.

— Предстоящий ивент посвящён памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Значит ли это, что турнир получится гораздо медийнее и более ответственным для вас?