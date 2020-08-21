"Вашингтон" Овечкина разгромно проиграл "Айлендерс" и вылетел из Кубка Стэнли

В Торонто завершился пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором "Вашингтон Кэпиталз" со счётом 0:4 уступил "Нью-Йорк Айлендерс" и завершил борьбу за трофей.

В составе ньюйоркской комады дубль оформил нападающий Энтони Бовилье: канадец в первом периоде реализовал большинство, а на экваторе второй двадцатиминутки увеличил преимущество "островитян" до двух шайб.

Anthony Beauvillier drives hard to the net and puts home his second of the night for a fantastic goal!#Isles pic.twitter.com/2NaRhEogIP — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 21, 2020

Ещё два гола команда Овечкина пропустила в концовке третьего периода, когда заменила своего голкипера на шестого полевого игрока, отличились защитник Ник Ледди и нападающий Джош Бэйли.

Голкипер "Айлендерс" Семён Варламов был признан второй звездой матча. Россиянин первым из вратарей в нынешнем плей-офф оформил шат-аут, отразив 21 бросок.

Российские игроки "Вашингтона" Александр Овечкин с Евгением Кузнецовым закончили матч с коэффициентом полезности "–5" на двоих.

Таким образом, "Нью-Йорк Айлендерс" выиграл серию у "Вашингтона" со счётом 4–1 и вышел во второй раунд (1/4 плей-офф) Кубка Стэнли.

Напомним, год назад в сезоне 2018/19 "Вашингтон" также не смог преодолеть стадию 1/8 плей-офф, уступив в семи матчах "Каролине".

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Первый раунд