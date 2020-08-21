Месть за Императора. Ученик Емельяненко идёт за головой американского ветерана

В ночь на 22 августа протеже Фёдора Емельяненко Вадим Немков (11-2-0) постарается, как говорится, одним махом решить две задачи. Первая — стать новым чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. Вторая — отомстить Райану Бейдеру за поражение легендарного Последнего Императора.

28-летний спортсмен из Старого Оскола дебютировал в американской организации в августе 2017 года, проведя за три года в Bellator лишь четыре поединка. Но этого оказалось достаточно, чтобы 9 мая 2020 года получить право оспорить титул чемпиона. Увы, пандемия внесла свои коррективы, и долгожданный бой в День Победы был перенесён на август.

Свой предыдущий поединок Немков провёл в октябре прошлого года, задушив топового бразильца Рафаэла Карвалью. Победа над 34-летним жителем Рио позволила россиянину получить билет в клетку с обладателем поясов в двух весовых категориях Райаном Бейдером.

37-летний Дарт в начале 2019 года за 35 секунд смог нокаутировать Фёдора Емельяненко, тем самым внеся своё и без того громкое имя в список лучших из лучших.

В промоушене Скотта Кокера Райан обрёл вторую молодость, вынеся всех предложенных в октагоне соперников. Помимо Фёдора, ими были, к примеру, Фил Дэвис, Мухаммед Лаваль, Мэтт Митрион.

Американский базовый борец с огромным багажом опыта — по мнению букмекеров, фаворит встречи. Но мотивация Немкова в поединке с Дартом будет зашкаливать. И тут ещё вопрос, что для Вадима важнее: стать просто чемпионом или отомстить за своего наставника, друга, брата и непререкаемого авторитета Фёдора Емельяненко. Благо для старооскольца, выбирать ему не придётся…

На разогреве титульного поединка состоится ещё одно российско-американское противостояние. 44-летний ветеран Рой Нельсон, проигравший в пяти из шести последних поединков, постарается остановить винстрик другого подопечного Фёдора Емельяненко Валентина Молдавского. Большая Деревенщина, конечно, может попасть, но всё же интрига здесь будет только одна: сможет россиянин досрочно финишировать возрастного соперника или нет?

Спустя сутки после событий в Коннектикуте на арене UFC Apex в Лас-Вегасе пройдёт UFC on ESPN 15. Возглавит турнир бой между входящим в топ-5 рейтинга лучших бойцов легчайшего дивизиона Педро Муньозом и экс-чемпионом организации Фрэнки Эдгаром.

Для 38-летнего ветерана клетки победа над рейтинговым бразильцем — шанс вновь заявить о своих титульных амбициях. Но мало кто на сегодняшний день в них верит…

В шоу примет участие и популярный дагестанский боец Тимур Валиев, для которого поединок против Тревина Джонса станет дебютом в UFC. Тут, как говорится, без вариантов: Счастливчик обязан проходить темнокожего соперника в одну калитку и выходить на охоту за Петром Яном…

И, наконец, нельзя не отметить воскресное выступление представительницы Казахстана Марии Агаповой.

23-летняя спортсменка из Павлодара уже провела один поединок в восьмиугольнике, финишировав Ханну Сайферс. На этот раз её противницей станет Шэна Добсон, проигравшая в UFC три последних поединка.