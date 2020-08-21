Заместитель госсекретаря США приедет в Россию и Литву из-за ситуации в Белоруссии

Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн планирует посетить Россию и Литву, чтобы обговорить ситуацию в Белоруссии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.
По их данным, заместитель Майка Помпео может отправиться в рабочую поездку уже в ближайшие дни. Как сообщает один из источников американского агентства, целью визита Бигэна будет предотвращение дальнейшего насилия и вмешательства России в ситуацию в республике.
В Минобороны Великобритании заверили, что НАТО не будет вмешиваться в дела БелоруссииА глава военного ведомства ФРГ заявила, что необходимо отпустить людей, задержанных в ходе акций протеста.
— Я полагаю, что администрация [США] пытается отговорить Москву от вмешательства — самостоятельного или путём использования своего влияния на Лукашенко, чтобы побудить его к более жёсткому подавлению [акций протеста], — отметил источник.
Однако, как сообщает ТАСС, в Госдепе США информацию о подготовке визита Бигэна в Россию и Литву пока официально не подтвердили.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.