Заместитель госсекретаря США приедет в Россию и Литву из-за ситуации в Белоруссии

Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн планирует посетить Россию и Литву, чтобы обговорить ситуацию в Белоруссии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

По их данным, заместитель Майка Помпео может отправиться в рабочую поездку уже в ближайшие дни. Как сообщает один из источников американского агентства, целью визита Бигэна будет предотвращение дальнейшего насилия и вмешательства России в ситуацию в республике.

— Я полагаю, что администрация [США] пытается отговорить Москву от вмешательства — самостоятельного или путём использования своего влияния на Лукашенко, чтобы побудить его к более жёсткому подавлению [акций протеста], — отметил источник.

Однако, как сообщает ТАСС, в Госдепе США информацию о подготовке визита Бигэна в Россию и Литву пока официально не подтвердили.