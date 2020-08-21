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Заместитель госсекретаря США приедет в Россию и Литву из-за ситуации в Белоруссии

Уточняется, что американский чиновник может отправиться в рабочую поездку уже в ближайшие дни.

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Фото © ТАСС / EPA

Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн планирует посетить Россию и Литву, чтобы обговорить ситуацию в Белоруссии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

По их данным, заместитель Майка Помпео может отправиться в рабочую поездку уже в ближайшие дни. Как сообщает один из источников американского агентства, целью визита Бигэна будет предотвращение дальнейшего насилия и вмешательства России в ситуацию в республике.

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А глава военного ведомства ФРГ заявила, что необходимо отпустить людей, задержанных в ходе акций протеста.

Я полагаю, что администрация [США] пытается отговорить Москву от вмешательства — самостоятельного или путём использования своего влияния на Лукашенко, чтобы побудить его к более жёсткому подавлению [акций протеста], — отметил источник.

Однако, как сообщает ТАСС, в Госдепе США информацию о подготовке визита Бигэна в Россию и Литву пока официально не подтвердили.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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