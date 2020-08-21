СМИ сообщили о блокировке десятков информационных ресурсов в Белоруссии

На основании решения Министерства информации Республики Беларусь в стране был ограничен доступ к нескольким десяткам информационных ресурсов. Об этом сообщает портал Tut.by.
Жители Минска выстроились в живую "цепь покаяния"Она растянулась от ИВС, куда доставляли задержанных, до мемориала, где захоронены жертвы репрессий.
— Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом "О средствах массовой информации", — такое сообщение видят пользователи при попытке перейти на заблокированные сайты.
По данным издания, к некоторым порталам, представленным в списке, доступ был затруднительным и раньше, однако сейчас они полностью недоступны. В чёрном списке оказалась в том числе платформа "Голос", на которой вёлся собственный подсчёт итогов президентских выборов.
Лукашенко ответил Макрону, захотевшему стать посредником в БелоруссииПолитик предложил коллеге собственные услуги в переговорах с "жёлтыми жилетами".
Помимо этого в Белоруссии также был ограничен доступ к прокси-серверам, которыми пользовались жители для подключения к популярным мессенджерам, а также почтовому сервису ProtonMail.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать итоги и создала Координационный совет по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. В стране проходят масштабные протесты, бастуют заводы и другие предприятия.