СМИ сообщили о блокировке десятков информационных ресурсов в Белоруссии

На основании решения Министерства информации Республики Беларусь в стране был ограничен доступ к нескольким десяткам информационных ресурсов. Об этом сообщает портал Tut.by.

— Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом "О средствах массовой информации", — такое сообщение видят пользователи при попытке перейти на заблокированные сайты.

По данным издания, к некоторым порталам, представленным в списке, доступ был затруднительным и раньше, однако сейчас они полностью недоступны. В чёрном списке оказалась в том числе платформа "Голос", на которой вёлся собственный подсчёт итогов президентских выборов.

Помимо этого в Белоруссии также был ограничен доступ к прокси-серверам, которыми пользовались жители для подключения к популярным мессенджерам, а также почтовому сервису ProtonMail.