Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Число погибших при взрыве газа в Ярославле увеличилось до двух

Ранее стала известна личность первой погибшей.

94

Фото © LIFE

На месте обрушения жилого дома в результате взрыва газа в Ярославле спасатели нашли тело второго погибшего.

В Сети опубликовали видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Напомним, в результате трагедии погиб один человек.

По информации Лайфа, спасатели обнаружили всех, кто находился под завалами дома. Живыми были найдены все 115 человек, которые зарегистрированы в подъезде. Пострадавшими названы четыре человека.

Погибшей при взрыве газа в Ярославле оказалась преподаватель детской школы искусств

Она являлась учителем высшей категории с педагогическим стажем около 27 лет.

Напомним, что по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Выбор редакции

Loading...