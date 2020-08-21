Число погибших при взрыве газа в Ярославле увеличилось до двух

На месте обрушения жилого дома в результате взрыва газа в Ярославле спасатели нашли тело второго погибшего.
В Сети опубликовали видео момента взрыва газа в жилом доме в ЯрославлеНапомним, в результате трагедии погиб один человек.
По информации Лайфа, спасатели обнаружили всех, кто находился под завалами дома. Живыми были найдены все 115 человек, которые зарегистрированы в подъезде. Пострадавшими названы четыре человека.
Погибшей при взрыве газа в Ярославле оказалась преподаватель детской школы искусствОна являлась учителем высшей категории с педагогическим стажем около 27 лет.
Напомним, что по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.