Число погибших при взрыве газа в Ярославле увеличилось до двух

В Сети опубликовали видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле Напомним, в результате трагедии погиб один человек.

По информации Лайфа, спасатели обнаружили всех, кто находился под завалами дома. Живыми были найдены все 115 человек, которые зарегистрированы в подъезде. Пострадавшими названы четыре человека.