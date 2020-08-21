Погибшей при взрыве газа в Ярославле оказалась преподаватель детской школы искусств

При взрыве в многоэтажном доме в Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств Елена Калошина. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написала её коллега Ольга Ковалевская.

Напомним, хлопок газа произошёл в квартире дома № 5 по улице Батова в Ярославле. В результате взрыва обрушились перекрытия со второго по пятый этаж. По данным областного ГУ МЧС РФ, погиб один человек, ещё несколько пострадали. Уточнялось, что под завалами могут находиться женщина и ребёнок. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека". В Ярославле был введён режим ЧС городского уровня. Лайф публиковал видео момента взрыва газа в доме, а также показал с коптера, в каком состоянии сейчас находится жилое здание.