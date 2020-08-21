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Погибшей при взрыве газа в Ярославле оказалась преподаватель детской школы искусств

Она являлась учителем высшей категории с педагогическим стажем около 27 лет.

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Фото © LIFE

При взрыве в многоэтажном доме в Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств Елена Калошина. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написала её коллега Ольга Ковалевская.

С прискорбием сообщаем, что сегодня при взрыве газа на Батова, 5/2 погибла преподаватель ДШИ "Канцона", маг преподавания предмета "История изобразительного искусства" Калошина Елена Александровна. Вечная память! — сообщила Ковалевская.

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Также отмечается, что есть угроза обрушения свисающих с шестого этажа жилого здания плит.

Стоит отметить, что погибшая женщина являлась преподавателем высшей категории с педагогическим стажем около 27 лет. Из них 10 она работала в сфере культуры.

Напомним, хлопок газа произошёл в квартире дома № 5 по улице Батова в Ярославле. В результате взрыва обрушились перекрытия со второго по пятый этаж. По данным областного ГУ МЧС РФ, погиб один человек, ещё несколько пострадали. Уточнялось, что под завалами могут находиться женщина и ребёнок. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека". В Ярославле был введён режим ЧС городского уровня. Лайф публиковал видео момента взрыва газа в доме, а также показал с коптера, в каком состоянии сейчас находится жилое здание.

"Как начался пожар, ещё один этаж обрушился". Очевидцы рассказали о взрыве газа в жилом доме в Ярославле

По словам свидетелей, люди, которые стояли во дворе, плакали и переживали.

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