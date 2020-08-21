СМИ: Ефремов ранее уже проходил обвиняемым по уголовному делу

Актёр Михаил Ефремов, который сейчас проходит обвиняемым по делу о ДТП со смертельным исходом, ранее уже привлекался по уголовной статье. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на предоставленный источником документ.
Уточняется, что в бумаге, которая подписана, как копия постановления Тверского суда от 31 июля 1998 года, сказано, что артист обвинялся в умышленном причинении лёгкого вреда, "вызвавшего кратковременное расстройство здоровья".
Что именно совершил Ефремов — в документе не уточняется. Отмечается, что тогда дело было закрыто по просьбе самого актёра "в связи с актом об амнистии". Суд согласился прекратить уголовное производство в том числе потому, что статья, по которой он тогда обвинялся, не предусматривает наказания в виде лишения свободы.
Стало известно о ещё одном пьяном ДТП с участием ЕфремоваПо словам очевидца, артист откупился от водителя авто, на которое совершил наезд.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.