Жительница Екатеринбурга подала в суд на заводчика собак из-за шпица-переростка

На Урале жительница Екатеринбурга пыталась через суд получить компенсацию от заводчика собак, у которого приобрела щенка породы шпиц за 50 тысяч рублей, поскольку тот вырос слишком большим и обзавёлся парой "дефектов". Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
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— Щенок по кличке Империя Оксбург И*Ричард принял участие в монопородной выставке, организованной Российской кинологической федерацией, в ранге "Кандидат в чемпионы клуба". По итогу участия щенку было отказано в присвоении оценки в связи с тем, что его рост не соответствует заявленной породе, собака оказалась недостаточно компактной, — говорится в сообщении.
Услышав такое решение судей, владелица шпица решила обратиться уже в суд по делам людей и потребовала с заводчика 500 тысяч рублей, из которых убытки в виде расходов на перевозку щенка из Санкт-Петербурга в Екатеринбург — 6500 рублей, расходы, связанные с обследованием щенка, — 2200, неустойка — 246 500, компенсация морального вреда — 50 000 рублей, а также штраф.
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Однако Фемида не встала на сторону заявительницы, поскольку было установлено, что перед своим переездом в Екатеринбург щенок прошёл ветеринарный контроль — недостатки выявлены не были, а сама покупательница не предъявила особых требований к животному, кроме породы, пола и окраса. А вот они были соблюдены.
— Щенок приобретался истцом для личного использования, а не для участия в выставках, а потому превышение роста, "залом хвоста" и наличие чёрных пигментных пятен не влияют на использование щенка по тому назначению, для которого приобреталось животное, — сказано в сообщении суда.
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Отмечается, что на основании данных фактов женщине было отказано в удовлетворении иска. После первого проигрыша в городском суде она обжаловала его решение уже в областном, однако и там ей было отказано.
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