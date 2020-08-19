Истощённая собака добрела до дома незнакомцев, которые спасли ей жизнь: фото до и после

Собаки — лучшие друзья человека. Но люди доказывают, что иногда это работает и в обратную сторону. Например, полугодовалой Лиле сильно повезло, что она смогла найти кого-то, кто её спасёт. Щенок бродил по дорогам Хьюстона, штат Техас, в поиске еды и воды. Но лишь 3 августа, когда он выбрал порог одной из местных семей, у него наконец появился шанс на счастливую жизнь.

Фото © Facebook / This Is Houston

Поначалу Лила просто отсыпалась. Но, даже проснувшись, она никуда не уходила, пытаясь донести хозяевам, что ей нужна помощь. Одного взгляда на бедное животное достаточно, чтобы понять, что его срочно нужно везти в ветеринарную клинику. Несмотря на малый возраст, бедняжка выглядит как старая потрёпанная собака.

Фото © Facebook / This Is Houston

Лилу накормили и напоили, но, к сожалению, впустить её домой семья не могла. Тогда они обратились в спасательную организацию This Is Houston и на время отвели собаку в безопасное место. На следующий день за беднягой пришёл ветеринар. Несмотря на трудности, которые стали неотъемлемой частью её жизни, щенок не озлобился и встретил свою спасительницу с большой любовью, пишет Dodo.

Когда я приехала за собакой, она была пугливой, но, обнюхав, сразу дала себя погладить и начала лизаться. До этого Лила никогда не ходила на поводке, поэтому я просто взяла её, посадила в машину, и мы поехали в штаб нашей организации Кортни Креншоу Сотрудница организации This Is Houston

Фото © Facebook / This Is Houston

Оказалось, на улице Лила подхватила клещей, которые вызвали у неё демодекоз. Именно из-за этого щенок потерял много шерсти, а его кожа была раздражённой. Тем не менее это история с хорошим концом. Собаке прописали курс антибиотиков и лечебных ванн, так что скоро она выздоровеет. Так она выглядит всего через пару недель после того, как её нашли.

Фото © Facebook / This Is Houston

И хоть теперь жизнь собаки в безопасности, пройдут ещё долгие месяцы перед тем, как она восстановится и сможет найти свою новую семью