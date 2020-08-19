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В России может появиться право на выходной в день рождения

Для работодателей, которые не идут навстречу сотрудникам, это могут закрепить законодательно.

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Фото © Pixabay

Госдума в осеннюю сессию может обсудить вопрос о предоставлении выходного сотрудникам, которые отмечают день рождения, сообщает агентство "Москва".

Знаю, что такое, когда работодатель отпускает работника в день рождения раньше или даёт отгул, есть на понятийном уровне. Закрепить такое право законодательно — можно обсудить, — цитирует издание члена комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов, председателя Объединения профсоюзов России "Соцпроф" Сергея Вострецова.

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Вострецов добавил, что законодательное решение необходимо для тех случаев, когда работодатели не идут навстречу работникам и не предоставляют им выходной в день рождения. Хотя, считает депутат, в большинстве случаев работодатели дают отгул сотрудникам в их праздник.

Ранее Верховный суд постановил, что россиянам можно покидать рабочее место в день рождения раньше, но при условии, что в организации существует такая традиция.

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