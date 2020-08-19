"Яндекс" объединил свои сервисы для поездок и заказа еды в новом приложении

"Яндекс" создал суперап "Яндекс Go", благодаря которому пользователи могут в одном приложении воспользоваться сервисами для осуществления поездок, заказа еды и продуктов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— С помощью "Яндекс Go" люди смогут быстро добраться куда нужно на общественном транспорте, такси, каршеринге и даже на машине с персональным водителем, заказать экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, отправить посылку или перевезти груз. Все эти возможности доступны в одном универсальном приложении, созданном для того, чтобы сделать жизнь людей проще, — отмечается в сообщении.

Новое приложение появится на месте "Яндекс.Такси", с его помощью можно также отслеживать расписание общественного транспорта: автобусов, троллейбусов и трамваев. Кроме того, благодаря "Яндекс Go" выполняющие заказы водители и курьеры не будут простаивать в ожидании.

Изменится также и интерфейс приложения. На главном экране суперапа появятся иконки быстрого доступа к его функциям, которые составляются персонально для каждого пользователя. С помощью алгоритмов "Яндекс Go" будет угадывать, что именно нужно сейчас — вызвать такси, заказать продукты или найти машину каршеринга.

Отмечается, что приложения, которые входят в состав нового, также продолжат работу отдельно.