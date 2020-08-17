Дуров и производители видеоигр против Apple. iPhone удаляют приложения и заставляют платить больше

Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений, а разработчики подали в суд. Нас ждёт зрелищное противостояние компаний. Один раз Epic Games уже разрушили монополию. Удастся ли это сделать ещё раз?

Apple удалила из App Store популярную игру в жанре королевской битвы Fortnite от Epic Games. По словам представителей компании из Купертино, Epic Games нарушила правила платформы, обойдя комиссию в 30% за каждую внутриигровую покупку.

Epic Games не устроило решение Apple. Игровая студия подала в суд на владельца магазина приложений, обвинив его в антиконкурентном поведении.

— Epic Games пошла на неудачный шаг, нарушив правила App Store, в равной степени применяющиеся ко всем разработчикам. Они предназначены для безопасности пользователей. В результате приложение Fortnite было удалено из магазина, — прокомментировал ситуацию представитель Apple.

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— Удаление Fortnite — ещё один пример использования доминирующего положения. Apple накладывает необоснованные ограничения и незаконно пытается сохранить свою монополию на рынке обработки платежей в приложениях на базе iOS, — сказали в Epic Games.

Игровая студия выпустила шуточное видео с пародией на старую рекламу Apple, снятую по книге "1984" Джорджа Оруэлла. Там к персонажам Fortnite с экрана обращается надкусанное яблоко (вы же поняли аналогию?). Кажется, компания серьёзно настроена против Apple.

Так Epic Games ответила на решение Apple удалить Fortnite. В титрах говорится:

— Epic Games бросает вызов монополии App Store. Apple заблокировала Fortnite на миллиардах устройств. Присоединяйтесь к противостоянию, чтобы не допустить "1984" в 2020 году.

Что не поделили Apple и разработчик Fortnite?

На пальцах. В игре продаются костюмы для персонажей и скины оружия (разноцветные) за реальные деньги. Если костюм для персонажа в игре стоит 1000 руб., 30% от его стоимости должна получить Apple. Высокая комиссия вынуждает поднимать цены на встроенные покупки. Epic Games обошли схему в попытках сделать скины доступнее.

Apple обвинила Epic Games сразу в двух нарушениях. По её словам, студия обошла обязательную комиссию и добавила возможность, не проверенную и не утверждённую App Review. Платёжная система Fortnite не одобрена компанией из Купертино. По её словам, перевод денег непроверенным способом опасен для пользователей.

Эту же платёжную систему добавили в версию игры для Android. Компания Google отреагировала на пять часов позже и также удалила приложение из Play Market.

Только у владельцев Android всё ещё остаётся возможность установить Fortnite через APK-файл на официальном сайте разработчиков. У пользователей iPhone её нет.

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Epic Games не первой обратила внимание на монополию Apple. Магазинам приложений противостоят давно

Совсем недавно ФАС России признала Apple монополистом на рынке iOS-приложений, поскольку легально установить их можно только через App Store.

С октября 2018 года Apple ограничивала возможности для разработчиков приложений родительского контроля. По словам регулятора, компания мешала развитию конкурентов, так как в iOS есть подобная встроенная возможность.

ФАС возбудила дело против Apple в августе 2019 года. Тогда на неё пожаловалась Лаборатория Касперского. По словам разработчиков, компания необоснованно обязала её урезать часть возможностей приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids.

Будучи монополистом, Apple также может не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям компании. Комиссия ФАС установила, что Apple злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений.

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На Западе Apple также стабильно обвиняют в злоупотреблении положением. 29 июля прошло заседание конгресса США по антимонопольному делу против четырёх IT-гигантов: Apple, Google, Facebook и Amazon. Apple обвиняли как раз в укреплении монополии против приложений для родительского контроля.

Ранее издание The New York Times рассказало о спорах Apple с Airbnb и ClassPass. Причина та же, что и с Epic Games: после начала пандемии обе компании открыли платные онлайн-занятия для своих пользователей, а Apple потребовала с них 30% от выручки за эти услуги. Топ-менеджеры "Телеграма" Павел Дуров и Илья Перекопский также обвиняли Apple в завышении комиссии.

Epic Games уже разрушила одну монополию

До спора с Apple и Google студия подкосила монополию Steam в игровой индустрии. Это был главный магазин игр для ПК, и студиям не нравилась высокая комиссия (30%).

Epic Games открыла одноимённый магазин и снизила комиссию до 12%. В итоге часть известных студий отказались от размещения игр в Steam и перешли к ним. Среди таких были Metro Exodus и The Division 2.

Fortnite — собственный хит компании. Он насчитывает 78,3 миллиона активных геймеров в месяц на всех платформах, это 13-е место среди всех игр. Это больше, чем у двух самых популярных ПК-игр с бесплатным доступом. В CS: GO их 24 миллиона, в Dota 2 — 11,19 миллиона.

— Steam убивал РС-рынок. Это была комиссия в 30% на всю индустрию. Это нерационально. Вы не представляете себе, насколько прибыльным Steam был для Valve. Это в буквальном смысле был виртуальный печатный станок, деформировавший всю компанию. Сейчас Epic Games восстанавливает индустрию, — говорит экс-разработчик клиента Ричард Гелдрич.

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В случае с Apple создать альтернативный магазин не получится. На устройства с iOS разрешена загрузка приложений только из App Store, это мера безопасности. Так что у Epic Games два выхода — выиграть суд у Apple или дать задний ход и вернуть приложение в магазин, согласившись на все условия.

Предсказать что-либо нереально. С одной стороны, студия слишком принципиальна, она однажды добилась успеха в противостоянии с монополистом и она за добро — за меньшие затраты для разработчиков и клиентов. С другой — она может проиграть суд, а остаться без многомиллиардной аудитории ей невыгодно. Тем более у неё есть доход с версий игры для консолей и ПК.

Epic Games убьёт App Store и Google Play?

Epic Games пытается переосмыслить магазины игр и приложений в пользу авторов и клиентов — чтобы те платили меньше владельцам сторов. В идеальном мире комиссии вообще нет, но в реальном компании – владельцы магазинов тоже должны зарабатывать, чтобы платить сотрудникам и совершенствовать площадки. А сторонние платёжные системы действительно нужно контролировать для безопасности.