На пороховой бочке. Ростехнадзор проверяет склады с аммиачной селитрой не чаще раза в год

По данным ведомства, грузы, подобные взорвавшемуся в Бейруте, по правилам положено проверять "не чаще чем один раз в три года". Значит, минимум три года смертоносные удобрения могут слёживаться где-то на складах.

В Ростехнадзоре не смогли разъяснить, как много на складах в России аммиачной селитры. Как пояснили в ведомстве, такие грузы не выделяют в отдельную категорию.

Опасные производственные объекты, где хранится селитра, имеют разные наименования и могут использоваться не только для её складирования. Сразу после взрыва в Бейруте территориальные управления Ростехнадзора были ориентированы на усиление контроля и надзора за опасными производственными объектами с оборотом нитрата аммония. Также для дальнейшего принятия решений поставлена задача вычленить из числа поднадзорных Ростехнадзору складов узкий перечень площадок, на которых непосредственно хранится аммиачная селитра. Работа в настоящий момент ещё продолжается Из комментария пресс-службы Ростехнадзора

По данным федеральной службы, нитрат аммония в России производит 13 предприятий, большинство из них входят в структуру крупных холдингов. Отмечается, что эти компании владеют собственным парком автомобильного и железнодорожного транспорта, а также терминалами в портах. Надзор ведомство ведёт на объектах, где хранится минимум 200 тонн опасного груза.

При этом проверки проводят с разной периодичностью — в зависимости от класса опасности груза, сообщает Ростехнадзор. К примеру, склады, где хранится более 10 тысяч тонн аммиачной селитры, полагается инспектировать не чаще одного раза в год. Менее крупные склады — ещё реже.

В отношении опасных производственных объектов III класса опасности — не чаще чем один раз в течение трёх лет (на объектах с нахождением нитрата аммония свыше 1000 тонн) Из комментария пресс-службы Ростехнадзора

Напомним, в столице Ливана взорвалось 2750 тонн нитрата аммония. Погибло, по последним данным, более 170 человек. Это был груз удобрений, конфискованный в порту Бейрута у российского бизнесмена. Аммиачная селитра пролежала на складе шесть лет.

В Ростехнадзоре меж тем заверили, что на российских складах с аммиачной селитрой обеспечена безопасность её хранения.

В целом ситуация с обеспечением промышленной безопасности в местах хранения аммиачной селитры на поднадзорных службе опасных производственных объектах находится на уровне, обеспечивающем их безаварийную эксплуатацию Из комментария пресс-службы Ростехнадзора