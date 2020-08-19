Россиянин погиб в ДТП во вьетнамском Нячанге

Авария с участием грузовика и мотоцикла произошла во вьетнамском курортном городе Нячанг, сообщает VNexpress.
По информации издания, 30-летний россиянин Степан Полищук ехал на мотоцикле, а большегруз, перевозивший строительные материалы, сбил его сзади.
Тела и обломки на трассе. Пять человек погибли в страшном ДТП в Орловской областиОдна пострадавшая доставлена в больницу, ещё троим была оказана медицинская помощь на месте.
Очевидцы рассказали, что грузовик проехал около ста метров, прежде чем затормозил. На данный момент водитель, врезавшийся в гражданина РФ, задержан полицией для допроса. Причина ДТП выясняется.
Ранее на автомобильной трассе под Омском произошло столкновение двух грузовиков с иномаркой Toyota Noah, в результате чего погибла семья из Иркутской области.