Аргентина начала клинические испытания китайской вакцины от CoViD-19

Аргентинское государственное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями (ANMAT) начало третий этап испытания вакцины от коронавирусной инфекции китайской фирмы Sinopharm. Об этом сообщает Минздрав страны.

— На церемонии, в которой участвовали представители властей Аргентины и Китая, а также компаний Sinopharm, China National Biotec Group (CNBG) и лаборатории Elea Phoenix, было объявлено о начале проведения в стране третьей фазы клинических испытаний инактивированной вакцины от CoViD-19 китайского производства, — говорится в сообщении.