Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Аргентина начала клинические испытания китайской вакцины от CoViD-19

Власти страны "с нетерпением ждут" результатов тестирования.

44

Фото © Pixabay

Аргентинское государственное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями (ANMAT) начало третий этап испытания вакцины от коронавирусной инфекции китайской фирмы Sinopharm. Об этом сообщает Минздрав страны.

На церемонии, в которой участвовали представители властей Аргентины и Китая, а также компаний Sinopharm, China National Biotec Group (CNBG) и лаборатории Elea Phoenix, было объявлено о начале проведения в стране третьей фазы клинических испытаний инактивированной вакцины от CoViD-19 китайского производства, — говорится в сообщении.

В Аргентине разработали тест, определяющий коронавирус за два часа

Сообщается, что точность результатов составляет 98%.

Отмечается, что власти страны "с нетерпением ждут" результатов тестирования.

Выбор редакции

Loading...