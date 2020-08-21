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Венесуэла предложила 500 волонтёров для испытания российской вакцины "Спутник V"

Кроме того, в Боливарианской Республике предложили принять участие в испытаниях препарата Кубе и Китаю.

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Фото © Pixabay

Венесуэла предложила России своё участие в производстве и испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в ходе видеоконференции с президентом Николасом Мадуро заявил министр здравоохранения Карлос Альварадо.

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Ранее глава мексиканского МИДа заявил, что его страна заинтересована "как можно скорее" получить препарат.

Мы предложили 500 волонтёров для участия в испытаниях вакцины, — отметил Альварадо.

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Политик находится на обследовании в одном из санаториев Подмосковья.

Кроме того, Венесуэла обсудила с Москвой возможность совместного производства препарата. Также в Каракасе предложили Кубе и Китаю принять участие в испытаниях "Спутника V".

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