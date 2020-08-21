Венесуэла предложила 500 волонтёров для испытания российской вакцины "Спутник V"

Венесуэла предложила России своё участие в производстве и испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в ходе видеоконференции с президентом Николасом Мадуро заявил министр здравоохранения Карлос Альварадо.
Российская вакцина от коронавируса будет отправлена в МексикуРанее глава мексиканского МИДа заявил, что его страна заинтересована "как можно скорее" получить препарат.
— Мы предложили 500 волонтёров для участия в испытаниях вакцины, — отметил Альварадо.
Додон заявил о готовности испытать российскую вакцину от коронавирусаПолитик находится на обследовании в одном из санаториев Подмосковья.
Кроме того, Венесуэла обсудила с Москвой возможность совместного производства препарата. Также в Каракасе предложили Кубе и Китаю принять участие в испытаниях "Спутника V".