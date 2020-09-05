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Тихановская заявила, что готова к диалогу с Россией

Также она отметила, что происходящее в Белоруссии — внутреннее дело страны, но от поддержки из-за рубежа оппозиция отказываться не станет.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Mindaugas Kulbis

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова к переговорам с представителями властей России.

Мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся, — сказала политик во время прямого эфира в "Ютубе".

Тихановская добавила, что с ней уже связывались власти США, Канады и европейских стран. По её словам, происходящее в Белоруссии — это внутреннее дело государства, но если иностранные лидеры считают необходимым "выразить поддержку народу", то оппозиция готова к диалогу.

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Оппозиционерка попыталась вдохновить протестующих словами "пока мы вместе, мы — сила".

Напомним, после прошедших президентских выборов Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Там она провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. В планах оппозиционерки встретиться с белорусами, но не на родине, а в Варшаве.

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