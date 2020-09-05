Тихановская заявила, что готова к диалогу с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова к переговорам с представителями властей России.

— Мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся, — сказала политик во время прямого эфира в "Ютубе".

Тихановская добавила, что с ней уже связывались власти США, Канады и европейских стран. По её словам, происходящее в Белоруссии — это внутреннее дело государства, но если иностранные лидеры считают необходимым "выразить поддержку народу", то оппозиция готова к диалогу.