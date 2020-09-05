Тихановская заявила, что готова к диалогу с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова к переговорам с представителями властей России.
— Мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся, — сказала политик во время прямого эфира в "Ютубе".
Тихановская добавила, что с ней уже связывались власти США, Канады и европейских стран. По её словам, происходящее в Белоруссии — это внутреннее дело государства, но если иностранные лидеры считают необходимым "выразить поддержку народу", то оппозиция готова к диалогу.
"Один — за всех, и все — за одного!" Тихановская в новом обращении позвала людей на маршОппозиционерка попыталась вдохновить протестующих словами "пока мы вместе, мы — сила".
Напомним, после прошедших президентских выборов Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Там она провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. В планах оппозиционерки встретиться с белорусами, но не на родине, а в Варшаве.