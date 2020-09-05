Тихановская отправится на встречу с белорусами в Варшаву

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на следующей неделе приедет в Варшаву. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Zet.

Фонд "Белорусский дом в Варшаве" уже анонсировал встречу с ней на своей странице в "Фейсбуке". В сообщении отмечается, что ровно через месяц после выборов в Белоруссии Тихановская приедет, чтобы пообщаться с белорусами, живущими в Варшаве. Планируется, что мероприятие будет длиться с 09:00 до 10:30.

Ранее Тихановская обратилась в ООН с просьбой направить в Белоруссию мониторинговую миссию.