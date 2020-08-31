Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Тихановская планирует выступить на заседаниях Совбеза ООН и ПАСЕ

Политик собирается попросить международное сообщество уважать волю белорусов.

464
Post cover

Фото © ЕРА

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН (4 сентября) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (8 сентября). Об этом сообщает пресс-служба политика.

Тихановская назвала сложившуюся в Белоруссии ситуацию политическим кризисом и отметила, что народ хочет выбрать нового главу государства. Она добавила, что люди сами вправе сделать этот выбор, и призвала уважать волю белорусов. Кроме того, как сообщает пресс-служба, политик объяснила, что все протесты в стране носят исключительно мирный характер, а единственным выходом из политического кризиса она назвала переговоры.

В штабе Тихановской озвучили планы на случай передачи власти оппозиционерам

Однако переговоры по этому вопросу состоятся только при условии освобождения задержанных ранее белорусов.

Добиться переговоров о передаче власти между представителями власти и народом — это ответственность самих белорусов. Но мы не отказываемся и от международного содействия для их начала, — говорится в сообщении.

После прошедших президентских выборов Светлана Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Менее недели назад она провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Политики обсудили мирные пути урегулирования ситуации в Белоруссии, в том числе и добровольную передачу власти. Также Тихановская ранее заявила, что народ Белоруссии хочет лишь одного: "чтобы Лукашенко ушёл".

Выбор редакции

Loading...