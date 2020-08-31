Тихановская планирует выступить на заседаниях Совбеза ООН и ПАСЕ

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН (4 сентября) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (8 сентября). Об этом сообщает пресс-служба политика.

Тихановская назвала сложившуюся в Белоруссии ситуацию политическим кризисом и отметила, что народ хочет выбрать нового главу государства. Она добавила, что люди сами вправе сделать этот выбор, и призвала уважать волю белорусов. Кроме того, как сообщает пресс-служба, политик объяснила, что все протесты в стране носят исключительно мирный характер, а единственным выходом из политического кризиса она назвала переговоры.

— Добиться переговоров о передаче власти между представителями власти и народом — это ответственность самих белорусов. Но мы не отказываемся и от международного содействия для их начала, — говорится в сообщении.