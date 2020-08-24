Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США

Находящаяся в Литве бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. По сообщениям пресс-службы её штаба, стороны обсудили пути разрешения политического кризиса в Белоруссии. В частности, вопросы мирной передачи власти в стране.
— Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога. В то же время мы призываем все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, — заявила Тихановская.
Лавров не исключил заинтересованности Тихановской в дестабилизации обстановки в БелоруссииМинистр отметил, что всё чаще она делает заявления на английском языке.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границы с Белоруссией.