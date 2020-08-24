Оппозиция призвала начать проверку из-за автомата в руках сына-подростка Лукашенко

В Белоруссии Координационный совет оппозиции потребовал, чтобы правоохранительные органы провели проверку по факту видео с вооружённым 15-летним Николаем Лукашенко — сыном действующего президента Александра Лукашенко.

— Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание, — сказала на пресс-конференции один из лидеров объединённого штаба Мария Колесникова.

Она также назвала странным тот факт, что управляющий государством человек "позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска".