Оппозиция призвала начать проверку из-за автомата в руках сына-подростка Лукашенко

В Белоруссии Координационный совет оппозиции потребовал, чтобы правоохранительные органы провели проверку по факту видео с вооружённым 15-летним Николаем Лукашенко — сыном действующего президента Александра Лукашенко.
— Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание, — сказала на пресс-конференции один из лидеров объединённого штаба Мария Колесникова.
Появилось видео, как Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел в свою резиденциюСлучилось это сразу после того, как митингующие вплотную подошли к Дворцу Независимости.
Она также назвала странным тот факт, что управляющий государством человек "позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска".
Напомним, накануне оппозиция провела масштабный митинг в Минске. Десятки тысяч людей подошли вплотную к резиденции президента. Вскоре туда на вертолёте прилетели глава страны Александр Лукашенко и его 15-летний сын Николай. Оба были с автоматами и в военной экипировке. Затем президент вышел к силовикам, которые охраняли Дворец независимости, и поблагодарил их.