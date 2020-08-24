Литва обвинила Белоруссию в нарушении воздушного пространства боевым вертолётом

Белоруссия, а не Литва, допустила нарушение воздушной границы во время вчерашнего инцидента. Об этом заявили в Вильнюсе. По его версии, белорусский военный вертолёт вторгся в воздушное пространство Литвы. Соответствующую ноту протеста литовские власти вручили белорусскому послу Валерию Барановскому
— Белорусский вертолёт Ми-24 23 августа в 18:50 пересёк литовскую государственную границу в Мядининкае. В документе содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений, — сообщила пресс-служба МИД Литвы.
Отметим, по версии Белоруссии, именно со стороны Литвы было нарушение госграницы неустановленным зондом. Вертолёт оружие не применял, утверждают в Минске. Белорусские дипломаты также готовят ноту протеста в адрес Литвы.
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По предварительной информации, поводом для инцидента стал этот воздушный шар с флагом бело-красного цвета, который стал символом оппозиции Белоруссии.
Белорусский ударный вертолёт не пропустил в страну литовский зондВ военном ведомстве считают это попыткой нарушения воздушной границы.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границы с Белоруссией.