Литва обвинила Белоруссию в нарушении воздушного пространства боевым вертолётом

Белоруссия, а не Литва, допустила нарушение воздушной границы во время вчерашнего инцидента. Об этом заявили в Вильнюсе. По его версии, белорусский военный вертолёт вторгся в воздушное пространство Литвы. Соответствующую ноту протеста литовские власти вручили белорусскому послу Валерию Барановскому

— Белорусский вертолёт Ми-24 23 августа в 18:50 пересёк литовскую государственную границу в Мядининкае. В документе содержится призыв к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений, — сообщила пресс-служба МИД Литвы.

Отметим, по версии Белоруссии, именно со стороны Литвы было нарушение госграницы неустановленным зондом. Вертолёт оружие не применял, утверждают в Минске. Белорусские дипломаты также готовят ноту протеста в адрес Литвы.

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По предварительной информации, поводом для инцидента стал этот воздушный шар с флагом бело-красного цвета, который стал символом оппозиции Белоруссии.