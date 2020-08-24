Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Белорусский ударный вертолёт не пропустил в страну литовский зонд

В военном ведомстве считают это попыткой нарушения воздушной границы.

462
Post cover

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Министерство обороны Белоруссии заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы.

23 августа около 19:30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, — говорится в сообщении ведомства.

"Вы красавцы!" Лукашенко в бронежилете вышел к силовикам у Дворца Независимости — видео

Ранее вооружённый президент прибыл туда на вертолёте.

Отмечается, что были задействованы ударные вертолёты Ми-24 из состава дежурных сил ПВО. Зонду не дали пересечь границу и оружие при этом не применяли. Минобороны передаст документы в МИД, чтобы дипломаты направили ноту литовским коллегам.

Напомним, что накануне жители Литвы выстроились в "50-тысячную цепь солидарности" с белорусами. Эта цепь как раз должна была протянуться почти до границы с соседней страной.

Выбор редакции

Loading...