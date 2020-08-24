Белорусский ударный вертолёт не пропустил в страну литовский зонд

Министерство обороны Белоруссии заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы.

— 23 августа около 19:30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что были задействованы ударные вертолёты Ми-24 из состава дежурных сил ПВО. Зонду не дали пересечь границу и оружие при этом не применяли. Минобороны передаст документы в МИД, чтобы дипломаты направили ноту литовским коллегам.