СМИ: Полиция задержала 11 человек у Посольства Белоруссии в Москве

Полиция задержала 11 человек у здания Посольства Белоруссии в Москве, где проходила акция солидарности с протестующими в Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Задержанных отвезли в ОМВД России по Тверскому району Москвы. По данным собеседника агентства, они распивали пиво.
Всего в акции приняли участие около 200 человек. На мероприятии также присутствовали активисты Национально-освободительного движения, они пришли с государственными флагами Белоруссии и пели советские песни. Демонстранты пытались перекричать их с помощью лозунгов.
"Трибунал! Уходи!" Протестующие вновь заняли весь центр Минска — видеоСобравшихся призывают разойтись, но милиция их пока не разгоняет.
Напомним, в последний день недели в столице Белоруссии прошла массовая акция протеста. Демонстранты подошли вплотную к оцепленной резиденции президента страны Александра Лукашенко. Сам глава государства прилетел в резиденцию на вертолёте с автоматом и в бронежилете. Он прокомментировал акцию оппозиции словами "как крысы разбежались" и поблагодарил силовиков.