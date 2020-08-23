СМИ: Полиция задержала 11 человек у Посольства Белоруссии в Москве

Полиция задержала 11 человек у здания Посольства Белоруссии в Москве, где проходила акция солидарности с протестующими в Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанных отвезли в ОМВД России по Тверскому району Москвы. По данным собеседника агентства, они распивали пиво.

Всего в акции приняли участие около 200 человек. На мероприятии также присутствовали активисты Национально-освободительного движения, они пришли с государственными флагами Белоруссии и пели советские песни. Демонстранты пытались перекричать их с помощью лозунгов.