В Минске протестующие вплотную подошли к резиденции Лукашенко. Её оцепили силовики — видео

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В Минске участники шествия в поддержку оппозиции вплотную подошли к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Дорогу перекрыли силовики. Они стоят в спецобмундировании, задействована техника.
Колючая проволока и солдаты. Военные оцепили стелу "Минск — город-герой" — видеоК монументу уже подошли первые протестующие.
Минчане публикуют видео, как на территории резиденции на фоне этого приземлился вертолёт. Они предполагают, что на нём Дворец Независимости может покинуть президент Александр Лукашенко.
Как ранее сообщал Лайф, участники шествия в поддержку оппозиции дошли до музейно-паркового комплекса "Победа", где установлена стела "Минск — город-герой", и вплотную приблизились к военным, оцепившим памятник. Лидеры оппозиционеров призвали манифестантов не провоцировать военных и не пытаться пройти к стеле.