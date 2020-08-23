В Минске протестующие вплотную подошли к резиденции Лукашенко. Её оцепили силовики — видео

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В Минске участники шествия в поддержку оппозиции вплотную подошли к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Дорогу перекрыли силовики. Они стоят в спецобмундировании, задействована техника.

Минчане публикуют видео, как на территории резиденции на фоне этого приземлился вертолёт. Они предполагают, что на нём Дворец Независимости может покинуть президент Александр Лукашенко.