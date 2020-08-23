Протестующие в Минске вплотную приблизились к оцепленной солдатами стеле "Минск — город герой"

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В Минске участники шествия в поддержку оппозиции дошли до музейно-паркового комплекса "Победа", где уставлена стела "Минск — город-герой". Там их встретили военные, которые оцепили площадь вокруг памятника. Протестующих призвали расходиться и напомнили о несанкционированном характере акции.

Участники митинга практически вплотную подошли к военнослужащим и предложили им перейти на сторону оппозиции. Основную массу манифестантов отделяет от военных проезжая часть проспекта Машерова. В акции также приняли участие члены Координационного совета оппозиции. Среди них — Мария Колесникова, которая призвала протестующих не пытаться пройти к стеле и не провоцировать военных.