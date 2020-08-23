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Протестующие в Минске вплотную приблизились к оцепленной солдатами стеле "Минск — город герой"

Члены Координационного совета призвали не устраивать провокаций.

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Видео © Telegram / NEXTA

В Минске участники шествия в поддержку оппозиции дошли до музейно-паркового комплекса "Победа", где уставлена стела "Минск — город-герой". Там их встретили военные, которые оцепили площадь вокруг памятника. Протестующих призвали расходиться и напомнили о несанкционированном характере акции.

Колючая проволока и солдаты. Военные оцепили стелу "Минск — город-герой" — видео

К монументу уже подошли первые протестующие.

Участники митинга практически вплотную подошли к военнослужащим и предложили им перейти на сторону оппозиции. Основную массу манифестантов отделяет от военных проезжая часть проспекта Машерова. В акции также приняли участие члены Координационного совета оппозиции. Среди них — Мария Колесникова, которая призвала протестующих не пытаться пройти к стеле и не провоцировать военных.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти. МВД Белоруссии предупредило о провокациях, которые могут произойти на протестах в Минске.

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