Лавров не исключил заинтересованности Тихановской в дестабилизации обстановки в Белоруссии

Москва не исключает, что бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и её сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в республике. Об этом на молодёжном форуме "Территория смыслов" заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
— Видимо, ей не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причём жёсткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции, — сказал дипломат.
Министр отметил, что всё чаще Тихановская обращается к гражданам на английском языке, а не белорусском или русском. Из этого можно сделать вывод, что главный адресат выступлений экс-кандидата на пост главы Белоруссии находится в "западном направлении".
Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии и РоссииГлавная соперница Лукашенко считает, что сравнивать её страну с Украиной неправильно.
— Возможно, я ничего не утверждаю, цель подобного хода — не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию, — добавил глава МИД России.
Ранее Лавров указал на признаки нормализации положения дел в Белоруссии.
Лавров заявил, что президентские выборы в Белоруссии "не были идеальными"Глава МИД РФ выразил надежду, что республика самостоятельно сможет разобраться во внутриполитических делах.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границы с Белоруссией. Руководство Североатлантического альянса отрицает переброску своих войск на Восток.