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Лавров не исключил заинтересованности Тихановской в дестабилизации обстановки в Белоруссии

Министр отметил, что всё чаще она делает заявления на английском языке.

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Светлана Тихановская. Фото © EPA / STR / ТАСС

Москва не исключает, что бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и её сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в республике. Об этом на молодёжном форуме "Территория смыслов" заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Видимо, ей не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причём жёсткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции, — сказал дипломат.

Министр отметил, что всё чаще Тихановская обращается к гражданам на английском языке, а не белорусском или русском. Из этого можно сделать вывод, что главный адресат выступлений экс-кандидата на пост главы Белоруссии находится в "западном направлении".

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Главная соперница Лукашенко считает, что сравнивать её страну с Украиной неправильно.

Возможно, я ничего не утверждаю, цель подобного хода — не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию, — добавил глава МИД России.

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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границы с Белоруссией. Руководство Североатлантического альянса отрицает переброску своих войск на Восток.

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