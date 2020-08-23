Лавров не исключил заинтересованности Тихановской в дестабилизации обстановки в Белоруссии

Москва не исключает, что бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и её сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в республике. Об этом на молодёжном форуме "Территория смыслов" заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

— Видимо, ей не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причём жёсткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции, — сказал дипломат.

Министр отметил, что всё чаще Тихановская обращается к гражданам на английском языке, а не белорусском или русском. Из этого можно сделать вывод, что главный адресат выступлений экс-кандидата на пост главы Белоруссии находится в "западном направлении".

— Возможно, я ничего не утверждаю, цель подобного хода — не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию, — добавил глава МИД России.