МИД Белоруссии резко ответил на советы Зеленского провести новые выборы

Белоруссия не нуждается в "заезженных советах" украинского президента, но хотела бы ощутить поддержку и понимание. Об этом, как сообщает БелТА, заявили в МИД республики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал власти соседней страны провести новые выборы главы государства. Однако его совет вызвал лишь негативные комментарии в министерстве.

— Знаете, Украина — братская для нас страна, а украинский народ — братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них, — заявил агентству пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Также в Минске добавили, что Украине стоит присмотреться к своей истории, где результаты экспериментов в политике привели народ не к тем результатам. Также Глаз добавил, что у Украины должны быть вопросы поважнее, и посоветовал руководству страны не раздавать советы соседям.