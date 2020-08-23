Лавров увидел признаки нормализации положения дел в Белоруссии

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что видит признаки нормализации ситуации в Белоруссии. Об этом он сказал во время выступления на молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

— Я думаю, что те явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Белоруссии, всё-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и всё перевести на украинский сценарий, — отметил Лавров.

По мнению главы министерства, народ Белоруссии может сам справиться с ситуацией в стране. Он подчеркнул, что главное в этих условиях — отсутствие провокаций извне.

— Наш подход очень простой: это внутреннее дело Белоруссии. Белорусы сами вполне в состоянии, будучи мудрым народом, справиться с этой ситуацией, — добавил дипломат.

Также Лавров отметил, что Россия поддержит любое решение союзного государства в отношении диалога с населением. Он раскритиковал желание стран Запада исключить Россию из списка посредников в решении белорусского конфликта. По его словам, это тоже может привести к украинскому сценарию.