Белорусские военные рассказали, как готовятся к отражению "агрессии с Запада"

В Минобороны Белоруссии рассказали, какие манёвры совершаются на западе страны по приказу президента Александра Лукашенко. Военнослужащие не только пройдут подготовку на полигонах, но и примут непосредственное участие в охране госграницы.

— Авиация выполнит полёты самолётов в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве. Подразделения 120 омбр со средствами усиления приступят к практическому несению службы по охране Государственной границы Республики Беларусь, — говорится в сообщении Министерства обороны республики.

Отмечается, что на Гродненском направлении подразделения радиоэлектронной борьбы временно приступят к выполнению задач ведения разведки, радиоподавления приёмных терминалов спутниковых радионавигационных систем, а также осуществлению комплексного технического контроля в районах выполнения задач войсками.