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Белорусские военные рассказали, как готовятся к отражению "агрессии с Запада"

На усиление охраны границы направят мотострелковые подразделения.

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

В Минобороны Белоруссии рассказали, какие манёвры совершаются на западе страны по приказу президента Александра Лукашенко. Военнослужащие не только пройдут подготовку на полигонах, но и примут непосредственное участие в охране госграницы.

Авиация выполнит полёты самолётов в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве. Подразделения 120 омбр со средствами усиления приступят к практическому несению службы по охране Государственной границы Республики Беларусь, — говорится в сообщении Министерства обороны республики.

Отмечается, что на Гродненском направлении подразделения радиоэлектронной борьбы временно приступят к выполнению задач ведения разведки, радиоподавления приёмных терминалов спутниковых радионавигационных систем, а также осуществлению комплексного технического контроля в районах выполнения задач войсками.

Мотострелковые и танковые подразделения отработают вопросы по оборудованию районов и совершенствованию позиций в инженерном отношении, созданию системы огня, обслуживанию вооружения, военной и специальной техники, — добавили в военном ведомстве.

Лавров уверен, что борьба с Россией стала единственной целью НАТО

По его словам, после разрыва альянсом партнёрства с Москвой в 2014 году военное давление у российских границ значительно возросло.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границ с Белоруссией. Руководство Североатлантического альянса отрицает переброску своих сил на Восток.

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