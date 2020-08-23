Белорусские военные рассказали, как готовятся к отражению "агрессии с Запада"

В Минобороны Белоруссии рассказали, какие манёвры совершаются на западе страны по приказу президента Александра Лукашенко. Военнослужащие не только пройдут подготовку на полигонах, но и примут непосредственное участие в охране госграницы.
— Авиация выполнит полёты самолётов в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве. Подразделения 120 омбр со средствами усиления приступят к практическому несению службы по охране Государственной границы Республики Беларусь, — говорится в сообщении Министерства обороны республики.
Отмечается, что на Гродненском направлении подразделения радиоэлектронной борьбы временно приступят к выполнению задач ведения разведки, радиоподавления приёмных терминалов спутниковых радионавигационных систем, а также осуществлению комплексного технического контроля в районах выполнения задач войсками.
— Мотострелковые и танковые подразделения отработают вопросы по оборудованию районов и совершенствованию позиций в инженерном отношении, созданию системы огня, обслуживанию вооружения, военной и специальной техники, — добавили в военном ведомстве.
Лавров уверен, что борьба с Россией стала единственной целью НАТОПо его словам, после разрыва альянсом партнёрства с Москвой в 2014 году военное давление у российских границ значительно возросло.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границ с Белоруссией. Руководство Североатлантического альянса отрицает переброску своих сил на Восток.