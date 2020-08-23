В МВД Белоруссии предупредили о готовящихся в Минске провокациях — видео

Министерство внутренних дел Белоруссии напомнило жителям страны о незаконности участия в несанкционированных массовых мероприятиях и предупредило о готовящихся провокациях в ходе акций в Минске. С заявлением выступил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

— Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях. Будьте благоразумны и сдержанны, остановите от необдуманных поступков и своих детей. Юношеский максимализм и бунтарское поведение в данном случае неуместны и опасны, — сказал Кубраков.

Он подчеркнул, что правоохранители приняли меры по обеспечению общественной безопасности и поддержанию порядка в белорусской столице, и призвал не поддаваться на провокации и руководствоваться здравым смыслом.