В МВД Белоруссии предупредили о готовящихся в Минске провокациях — видео

Министерство внутренних дел Белоруссии напомнило жителям страны о незаконности участия в несанкционированных массовых мероприятиях и предупредило о готовящихся провокациях в ходе акций в Минске. С заявлением выступил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.
— Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях. Будьте благоразумны и сдержанны, остановите от необдуманных поступков и своих детей. Юношеский максимализм и бунтарское поведение в данном случае неуместны и опасны, — сказал Кубраков.
Он подчеркнул, что правоохранители приняли меры по обеспечению общественной безопасности и поддержанию порядка в белорусской столице, и призвал не поддаваться на провокации и руководствоваться здравым смыслом.
Лукашенко призвал белорусов читать телеграм-каналыПолитик указал на необходимость думать и "всегда держать голову на плечах".
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.