В Пскове задержали бывшего белорусского следователя

Бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, уволившегося на фоне массовых протестов в стране, задержали в Пскове. Об этом сообщил его адвокат Вячеслав Головин.

По данным источников юриста, официальная версия задержания основывается на незаконном пересечении границы.

— Но на самом деле ждут документы из Белоруссии о его экстрадиции. Белорусы вменяют ему чуть ли не измену родине, — цитирует Головина РБК.

Адвокат подал жалобу в прокуратуру. Он добавил, что Остапович хотел уехать в Латвию, где ему предоставили политическое убежище, но не успел.