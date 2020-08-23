Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Пскове задержали бывшего белорусского следователя

По словам адвоката, ему вменяется незаконное пересечение границы.

489

Фото © ТАСС / Артур Новосильцев

Бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, уволившегося на фоне массовых протестов в стране, задержали в Пскове. Об этом сообщил его адвокат Вячеслав Головин.

По данным источников юриста, официальная версия задержания основывается на незаконном пересечении границы.

Но на самом деле ждут документы из Белоруссии о его экстрадиции. Белорусы вменяют ему чуть ли не измену родине, — цитирует Головина РБК.

Адвокат подал жалобу в прокуратуру. Он добавил, что Остапович хотел уехать в Латвию, где ему предоставили политическое убежище, но не успел.

Лукашенко заявил о попытках провернуть в Белоруссии сценарий цветных революций

Президент считает, что оппоненты стараются "затащить альтернативного президента" в страну.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.

Выбор редакции

Loading...