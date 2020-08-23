В Пскове задержали бывшего белорусского следователя

Бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, уволившегося на фоне массовых протестов в стране, задержали в Пскове. Об этом сообщил его адвокат Вячеслав Головин.
По данным источников юриста, официальная версия задержания основывается на незаконном пересечении границы.
— Но на самом деле ждут документы из Белоруссии о его экстрадиции. Белорусы вменяют ему чуть ли не измену родине, — цитирует Головина РБК.
Адвокат подал жалобу в прокуратуру. Он добавил, что Остапович хотел уехать в Латвию, где ему предоставили политическое убежище, но не успел.
Лукашенко заявил о попытках провернуть в Белоруссии сценарий цветных революцийПрезидент считает, что оппоненты стараются "затащить альтернативного президента" в страну.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.