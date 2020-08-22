В Минске задержали одного из координаторов протестов

Милиция Минска задержала одного из координаторов уличных акций протеста. Об этом в субботу сообщило МВД республики в своём Telegram-канале.

По сообщению ведомства, 34-летний житель Минска занимался поиском и финансированием новых участников. Отмечается, что выйти на координатора удалось после задержания другого минчанина. Он рассказал о встрече с мужчиной, который просил его собрать "массовку" для участия в протестах за деньги.

— Координатор подошёл к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10–12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера, — говорится в сообщении МВД.

Сообщается, что незнакомец дал посреднику 60 белорусских рублей (1,8 тысячи российских рублей), а также купил ему алкоголь и продукты.

Встреча участников сговора планировалась на 19 августа, однако сотрудники милиции смогли её предотвратить. Сейчас в отношении обоих мужчин ведётся проверка.