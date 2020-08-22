"Покрошили бы и выплюнули". Лукашенко порассуждал о судьбе Белоруссии без него

Если бы Белоруссию не возглавлял Александр Лукашенко, государство ждало бы разделение на части и гибель. Такое мнение высказал сам Лукашенко во время выступления на митинге в Гродно. Обращаясь к своим противникам, он заявил, что западная граница страны была бы беззащитна, если бы не он.

— Да вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба. Но представьте на минуту, что нет этого Лукашенко. Сейчас нет. Вы понимаете, кто сегодня бы командовал войсками на западной границе? Представьте только на минуту, перед кем бы министр обороны стоял навытяжку и докладывал. Мы бы уже на этой площади не были хозяевами, нас поломали, покрошили и выплюнули, — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии заверил, что, хотя члены ОДКБ готовы прийти на помощь союзной республике, страна в силах справиться с кризисом без посторонней помощи. Вместе с тем не стоит забывать, что граница Белоруссии — это ещё и граница Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности.

— Я благодарен главам тех государств, которые сегодня поддерживают Беларусь. Но я уверен — мы справимся сами, — подытожил Лукашенко.