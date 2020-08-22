Опубликовано видео жестокого избиения задержанных в Белоруссии

В Сети опубликована видеозапись жестокого избиения людей, как утверждается, задержанных во время массовых акций протестов и беспорядков в Минске. На размещённых "Радио Свобода –– Беларусь" кадрах видно, как группа вооружённых дубинками людей в форме ставит к забору задержанных. При этом беззащитным гражданам постоянно наносят удары, даже если они не оказывают сопротивления или если у них скованы руки за спиной.
По предварительным данным, съёмка тайно велась одним из задержанных, который находился в припаркованном во дворе изолятора автозаке. По данным журналистов, на кадрах запечатлён внутренний двор минского изолятора на улице Окрестина. Однако когда была сделана запись, не уточняется.
"Нам готовили эту заварушку". Лукашенко обвинил Запад в организации беспорядков в БелоруссииБолее того, политик убеждён, что таким образом в США решили разыграть карту против России.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.