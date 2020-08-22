Опубликовано видео жестокого избиения задержанных в Белоруссии

В Сети опубликована видеозапись жестокого избиения людей, как утверждается, задержанных во время массовых акций протестов и беспорядков в Минске. На размещённых "Радио Свобода –– Беларусь" кадрах видно, как группа вооружённых дубинками людей в форме ставит к забору задержанных. При этом беззащитным гражданам постоянно наносят удары, даже если они не оказывают сопротивления или если у них скованы руки за спиной.