Зеленский не нашёл смысла в переносе переговоров по Донбассу из Минска

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встреча советников глав государств – участниц "нормандской четвёрки" по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 28 августа. Он отметил, что не видит смысла в переносе переговоров из Белоруссии в другую страну.
– Мне кажется, что это неправильно, особенно сейчас это делать. Город был Минск предложен, там идут эти переговоры. Не вижу, скажем так, содержания для смены, — объяснил он в эфире телеканала "Украина 24".
Зеленский выразил мнение, что после переговоров на уровне советников глав государств должна состояться встреча министров иностранных дел и потом саммит на высшем уровне.
Зеленский: В ближайшее время мы ожидаем даты встречи в "нормандском формате"По словам украинского лидера, у страны есть подтверждение со стороны Германии и Франции.
Напомним, предыдущая встреча в "нормандском формате" состоялась 9 декабря в Париже. В мероприятии приняли участие российский лидер Владимир Путин, его украинский и французский коллеги Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. После завершения саммита Путин заявил, что остался доволен первой встречей с Зеленским.