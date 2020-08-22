Viber закрыл офис в Минске и задумался о прекращении инвестирования в Белоруссию

Всех сотрудников офиса Viber в Минске перевели на дистанционную форму работы из-за риска захвата здания. Как сообщил гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа, компания рассматривает вопрос прекращения инвестирования в белорусскую экономику.

— Некоторые офисы компаний [в Минске], такие как Uber и "Яндекс", были захвачены вооружёнными людьми. Незамедлительно мы решили закрыть свой офис. Он был открыт, но в нём работало около 15–20% от обычного количества людей из-за коронавируса. И мы решили незамедлительно закрыть наш офис в Минске и попросить людей работать удалённо, — объяснил он в интервью журналу Forbes.

Агауа подчеркнул, что решение принято исключительно ради безопасности сотрудников. По его словам, двоих работников минского офиса Viber и отца ещё одного сотрудника арестовали "без видимых причин". Они даже не принимали участия в протестах, утверждает глава компании. Одного из задержанных уже отпустили, второй проходит лечение в больнице с серьёзными травмами.

Агауа далёк от политики, но считает участие в мирных протестах законным правом граждан Белоруссии. В случае если ситуация не улучшится, Viber серьёзно задумается о прекращении инвестирования в белорусскую экономику, заключил Агауа.